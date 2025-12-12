Η Πόπη Μαλλιωτάκη απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο άφοβα στέκεται απέναντι στα σχόλια και τα ταμπού γύρω από τις αισθητικές παρεμβάσεις.

Η τραγουδίστρια «γδύθηκε» από κάθε αναστολή και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα αναλυτικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται βήμα προς βήμα η εφαρμογή botox και fillers που έκανε λίγο πριν από τις γιορτές.

Σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό της, η Μαλλιωτάκη κατέγραψε όλη τη διαδικασία, εξηγώντας τι ακριβώς κάνει, ποιες περιοχές διορθώνει και γιατί προτιμά τις μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις για ένα πιο φρέσκο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media και έγινε αμέσως viral.

Η ίδια εμφανίστηκε χαλαρή και αυθόρμητη, δίνοντας μάλιστα και συμβουλές ομορφιάς σε όσους την παρακολουθούσαν. «Όταν κάτι με ενοχλεί πάνω μου, το διορθώνω. Δεν βρίσκω λόγο να το κρύψω», τόνισε δείχνοντας την απόλυτη άνεσή της με την εικόνα της και τις επιλογές της.

