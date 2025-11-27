Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Πέγκυ Ζήνα, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής βραδιάς που διοργάνωσε για φίλους και δημοσιογράφους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τα «πισώπλατα μαχαιρώματα» και τις απαράδεκτες συμπεριφορές που αντιμετώπισε στον χώρο της μουσικής αμέσως μετά την εγκυμοσύνη της.

«Θέλει δύο για να χορέψεις… ταγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αν υπήρξαν, γιατί δεν τα κάνω εγώ, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω», είπε σε σχετική ερώτηση.

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι τίποτα το ίδιο μετά, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα. Ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω: αυτό δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και παρέα τους;», αποκάλυψε επίσης η Πέγκυ Ζήνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

