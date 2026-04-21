Akylas: Αυτή η πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός θα εμφανιστεί μαζί του στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη

Έχει μείνει κάτι λιγότερο από ένας μήνας, μέχρι τη διεξαγωγή της Eurovision 2026 στη Βιέννη. O Akylas με το «Ferto» θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στην 5η θέση και θα δούμε επί σκηνής πολλές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ετοιμάζουν μια ηθοποιό να ανέβει στη σκηνή και να ενσωματωθεί στη σκηνή.

Όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο πλατό του «Super Κατερίνα», αυτή η ηθοποιός δεν είναι άλλη από την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία είναι από τις πιο αγαπητές και με μεγάλες επιτυχίες. Επίσης, θα δούμε δύο ακόμα πρόσωπα επί σκηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, θα υπάρξουν κάποιες σημαντικές αλλαγές που ανατρέπει τα όσα περιμέναμε να δούμε από τον Έλληνα εκπρόσωπο.

Όλοι θυμόμαστε ότι στον Εθνικό Τελικό της Eurovision το Φεβρουάριο ένα από τα βασικά στοιχεία της εμφάνισης του Akyla ήταν το video game τύπου «Super Mario», που έπαιζε στην οθόνη πίσω του. Αυτό είναι το στοιχείο, που είδαμε να πρωταγωνιστεί και στο video clip του «Ferto». Οπότε δεν ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο θα το δούμε και στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision. Όμως, τελικά ίσως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, από όσο περιμέναμε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο να δούμε ένα video game σε πραγματικό χρόνο στο επίκεντρο της σκηνικής παρουσίας του Akyla στη Eurovision. Ωστόσο, τελικά αυτή η ιδέα απορρίφθηκε, με τον Φωκά Ευαγγελινό να αποφασίζει να ακολουθήσει μια άλλη κατεύθυνση.

Βέβαια, αυτή η απόφαση δεν σημαίνει ότι το στοιχείο του video game θα εκτοπιστεί εντελώς από την εμφάνιση. Εξάλλου, ο ίδιος ο Φωκάς Ευαγγελινός είχε αναφέρει, τον περασμένο Μάρτιο, στην εκπομπή «EurovisionGR» ότι θα κρατήσουν το video game, που είδαμε και στον Εθνικό Τελικό, αλλά με μια διαφορετική παρουσίαση και εξέλιξη.

