Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον Akyla στην πρώτη μεγάλη συναυλία του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ.

Χιλιάδες θεατές γέμισαν τη Μονή Λαζαριστών και τραγούδησαν μαζί του, δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική βραδιά με έντονη ενέργεια και συμμετοχή.

Το show περιλάμβανε εντυπωσιακά φώτα, χορογραφίες και σκηνικά στοιχεία, όπως η χαρακτηριστική «παιδική χαρά» του concept.

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε τραγούδια από το album «PRESS START», αλλά και γνωστές ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα μεγάλο πάρτι.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το viral κομμάτι «Ferto», που έχει ξεπεράσει τα 12 εκατ. streams στο Spotify.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Akylas συνάντησε fans, υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε μαζί τους, ενώ το merchandise της περιοδείας έγινε ανάρπαστο.

Η περιοδεία συνεχίζεται με επόμενο σταθμό την Τεχνόπολη στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 2026.

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