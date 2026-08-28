Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο χάρισε ο Akylas, όταν αποφάσισε να συμμετέχει σε μια χορογραφία του τραγουδιού «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου.

Ο 27χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται να χορεύει το viral τραγούδι, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του.

Την ώρα που ο χορευτής εκτελούσε τη χορογραφία στο καμαρίνι, ο Akylas μπήκε στο πλάνο και άρχισε να χορεύει μαζί του, ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού και αμέσως συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές στη γνωστή πλατφόρμα.

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