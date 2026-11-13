Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε ο Akylas στο τηλεοπτικό κοινό της Κύπρου, επιλέγοντας να ερμηνεύσει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Άννας Βίσση.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Casa de Mikel», η οποία πρόκειται να προβληθεί στις 14 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν από την τηλεοπτική μετάδοση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα μικρό απόσπασμα από την εμφάνισή του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ερμηνεία του στο διαχρονικό «Προτιμώ»

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ο Akylas επέλεξε το «Προτιμώ» της Άννας Βίσση, δίνοντας τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση σε ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Με τη χαρακτηριστική του χροιά, το φωνητικό του εύρος και την έντονη σκηνική του παρουσία, ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του ταυτότητα στο κομμάτι, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις φωνητικές και ερμηνευτικές του δυνατότητες.

Ο Akylas έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μουσική, ενώ η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του σε ένα διαφορετικό μουσικό ύφος.

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