Λίγη ώρα προτού ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας συναντήθηκε με έναν θρύλο του θεσμού, τη Βίκυ Λέανδρος. Ο Έλληνας εκπρόσωπος δημοσίευσε μια selfie στο Instagram, όπου ποζάρει με το γνωστό του σκουφάκι δίπλα στην τραγουδίστρια, σχολιάζοντας: «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή».

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Ακύλας θα διαγωνιστεί με το τραγούδι Ferto στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στη σκηνή θα εμφανιστεί και η Βίκυ Λέανδρος που είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967 και το 1972. Τη δεύτερη χρονιά είχε χαρίσει τη νίκη στη χώρα, ερμηνεύοντας το Après toi.

