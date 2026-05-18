Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Akylas ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τον λόγο που δεν κατάφερε να εμφανιστεί στην προγραμματισμένη του παρουσία στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της Eurovision 2026, όπου κατέκτησε την 10η θέση με το τραγούδι «Ferto».

Ο ίδιος εξήγησε πως η απουσία του οφείλεται σε πρόβλημα υγείας, σημειώνοντας ότι ξύπνησε με πυρετό και έντονη αδυναμία.

Παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί και να επεξεργαστεί όλα όσα έζησε στη σκηνή του μεγάλου ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό, αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο».

Και πρόσθεσε: «Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινούν τα μηνύματά σας… Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην εκπομπή για την Πέμπτη 21/5.»

