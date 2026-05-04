Η ελληνική αποστολή με τον Akyla βρίσκεται ήδη στη Βιέννη ενόψει του 70ού διαγωνισμού της Eurovision Song Contest, όπου συνεχίζονται οι πρόβες και η προετοιμασία για την εμφάνισή του στη σκηνή.

Ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε την πρώτη του πρόβα, ενώ ήδη κυκλοφόρησαν και επίσημες φωτογραφίες από το site της EBU, δείχνοντάς τον πάνω στη σκηνή σε στιγμιότυπα από την εμφάνισή του.

Παράλληλα, ο ίδιος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα social media, προωθώντας συνεχώς το τραγούδι του.

Σε πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Akylas ερμηνεύει το κομμάτι του «Ferto» σε πιο λυρικό, σχεδόν οπερατικό ύφος, θυμίζοντας την αισθητική της περσινής νικητήριας συμμετοχής του JJ με το «Wasted Love».

Το συγκεκριμένο performance κέρδισε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια.

Η διαφορετική αυτή προσέγγιση φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή του, καθώς πολλοί θαυμαστές σχολιάζουν θετικά την καλλιτεχνική του κατεύθυνση.

Ο Akylas συνεχίζει τις προωθητικές του εμφανίσεις ενόψει του Α’ Ημιτελικού, όπου αναμένεται να παρουσιάσει την τελική εκδοχή του τραγουδιού του στη σκηνή.

