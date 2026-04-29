Ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας έστειλε ο Akylas μέσα από την κάμερα του “Breakfast@Star”, λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τη Eurovision στη Βιέννη. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στις Σέρρες, τονίζοντας πως ξεκίνησε χωρίς οικονομική στήριξη, αλλά με ακλόνητη πίστη στο όνειρό του. Κατά τη διάρκεια του “Ferto Kick-off Party” στην Αυστριακή Πρεσβεία, παρότρυνε όλα τα νέα παιδιά να κυνηγούν τους στόχους τους με πείσμα, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, ο Akylas έστειλε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, παρακινώντας τα με βάση το δικό του παράδειγμα, να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους.

Ο καλλιτέχνης είπε χαρακτηριστικά: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω, γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;»

