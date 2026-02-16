Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού της Eurovision και ετοιμάζεται με το «Ferto» να ταξιδέψει στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάϊο. Από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η μεγάλη νίκη του, το όνομά του φιγουράρει παντού.

Το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά έδειξαν στο «Πρωίαν σε είδον» την πρώτη του συνέντευξη τον Απρίλιο του 2023, όταν ένας φίλος του παρουσιαστή τού είχε μιλήσει για το νεαρό καλλιτέχνη και το χαμό που έκανε στα social media και στο YouTube.

Τότε, ο Akylas είχε μιλήσει για το πώς μπήκε στη ζωή του η μουσική και την πορεία του.

