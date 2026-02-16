Ο Akylas αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece», που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διαγωνισμό της Eurovision 2026 τον Μάιο, στην Βιέννη.

Ο 27χρονος τραγουδιστής συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές, φτάνοντας στην πρώτη θέση. Από την αρχή του «Sing for Greece», ο Akylas ήταν το μεγάλο φαβορί για τον Εθνικό Τελικό.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη του με το τραγούδι «Ferto», ο Akylas έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν, συνέβησαν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου.

Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μάς έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί έτσι γεννήθηκες. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά», έγραψε ο Akylas.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas👾 (@akylas__)

govastiletto.gr – Akylas: Η πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από τρία χρόνια στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»