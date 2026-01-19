Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ακύλας στα social media, μετά τη θερμή ανταπόκριση που έχει δεχτεί το τραγούδι του «Φέρτο», με το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο βαθιάς συγκίνησης, αποτυπώνοντας τη στιγμή που διάβαζε τα σχόλια και τα μηνύματα στήριξης που κατακλύζουν τις τελευταίες ημέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση του κόσμου φαίνεται πως τον αιφνιδίασε, καθώς ο ίδιος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση.

«Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή του, δείχνοντας πόσο έντονα βιώνει τη μέχρι τώρα πορεία του τραγουδιού.

Το «Φέρτο» παρουσιάστηκε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR» το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Α’ Ημιτελικού του ελληνικού τελικού. Λίγες ώρες αργότερα, το τραγούδι ανέβηκε στο YouTube, όπου η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με τις προβολές να αυξάνονται ραγδαία.

Στα σχόλια, πολλοί κάνουν λόγο για μια συμμετοχή που ξεχωρίζει, ενώ δεν λείπουν εκείνοι που θεωρούν πως το τραγούδι έχει όλα τα στοιχεία για να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στη Eurovision, δημιουργώντας έντονο θετικό κλίμα γύρω από το όνομα του Ακύλα.

Govastiletto.gr – Σε ρυθμούς Eurovision η ΕΡΤ – Πρώτη μετάδοση για τα 28 υποψήφια τραγούδια