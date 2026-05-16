Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον αποψινό μεγάλο Τελικό στη Βιέννη κορυφώνεται.

Η Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με το «Jalla» της Αντιγόνης στην 21η θέση.

Μάλιστα, ο Ακύλας λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό της Eurovision έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου ζήτησε την εμπιστοσύνη και την ψήφο του κοινού.

«TONIGHT VOTE 🇬🇷#FERTO🇬🇷 NUMBER 06», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τον βλέπουμε να ποζάρει με την πολυαγαπημένη του μητέρα.

Ο Ακύλας σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «DownTown» της Κύπρου, τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026, δήλωσε ότι αφιέρωσε στη μητέρα του το «Ferto», αφού από μικρός μπόρεσε να καταλάβει τις θυσίες που έκανε η ίδια, αλλά και ο πατέρας του για εκείνον.

