Ο Akylas μίλησε για την κριτική που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη Eurovision, αποκαλύπτοντας πως τα αρνητικά σχόλια τον επηρέασαν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε.

Ο τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto» στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βιέννη, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Πώς έμαθε να διαχειρίζεται την αρνητική κριτική

Όπως παραδέχτηκε, εκείνη την περίοδο δεν του ήταν εύκολο να αντιμετωπίσει τα επικριτικά μηνύματα.

Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου κατάφερε να αποκτήσει μεγαλύτερη απόσταση από αυτά και να επικεντρώνεται στη θετική ανταπόκριση του κοινού.

«Έχω δεχτεί αρνητικά σχόλια. Δεν τα αντιμετώπισα με μεγάλη ευκολία στην περίοδο της Eurovision, δηλαδή μου ήταν λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσω όλο αυτό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, το μαθαίνεις, το συνηθίζεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως συχνά ένα αρνητικό σχόλιο μπορεί να επισκιάσει όλα τα θετικά μηνύματα που λαμβάνει κάποιος: «Συνήθως, εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ένα αρνητικό και να μας επηρεάσει όλη την υπόλοιπη μας μέρα, αλλά έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι και να συγκεντρώνομαι στην αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο».

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