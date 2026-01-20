Ένα από τα ελληνικά τραγούδια για την Eurovision που ξεχώρισε είναι το «Ferto», με δημιουργό τον Akyla.

Κατάφερε να γίνει γρήγορα viral και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, ενώ μέσα σε μια μόλις ημέρα, το τραγούδι ξεπέρασε τις 300.000 προβολές.

Η εκπομπή «Breakfast@Star» ήρθε σε επικοινωνία με τον πατέρα του τραγουδιστή, τον κύριο Βασίλη Μυτιληναίο, ο οποίος επιβεβαίωσε την οικονομική δυσπραγία της οικογένειάς του και όσα ονειρευόταν ο Ακύλας να εκφράσει από μικρός μέσα από την τέχνη.

Ο πατέρας του Akyla δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Το ήλπιζα μάλλον, αλλά δεν το περίμενα. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια, είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία, δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μια αναπηρία. Και σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει κι αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα απ’ τη ζωή του, περισσότερα απ’ τον πατέρα του, περισσότερα απ’ την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει κι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία όλη, ζητάμε συνεχώς. Το κάνω κι εγώ, όλοι ζητάμε».

Ο κύριος Μυτιληναίος πρόσθεσε: «Ο Ακύλας είναι συγκινημένος. Για να σου πω την αλήθεια, τον παρακολουθώ απ’ τα social, δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου ‘στειλε κάτι καρδούλες, από χθες δεν τον βρίσκω. “Πετάει” κι αυτός τώρα».

Ο πατέρας του Akyla κατέληξε: «Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη, θα τα βρω όλα, για να πάω μαζί του. Ο Ακύλας από μικρός δεν μπορώ να πω ότι είχε στόχο τη Eurovision, αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται. Ήθελε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, να είναι διασκεδαστής. Ο στίχος “δες με, μαμά” μας αγγίζει όλους. Και πολύ σωστά το έπραξε. Αγγίζει όλο τον κόσμο. Ο πρώτος γονιός μας, δηλαδή η μάνα μας, ας μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Για όλους μας ισχύει αυτό», .

