Ο Akylas μίλησε για την εμπειρία του στη Eurovision και τον τρόπο που βίωσε τόσο τη συμμετοχή του, όσο και την τελική κατάταξη, σχολιάζοντας ότι η 10η θέση δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ανέφερε ότι υπήρχαν υψηλές προσδοκίες από την αρχή, κάτι που ενίσχυαν και τα προγνωστικά, τα οποία όμως τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Όπως είπε, αυτό δημιούργησε αρχικά μια απογοήτευση, αλλά και την ανάγκη να διαχειριστεί την εμπειρία με ηρεμία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι είχε δώσει τον καλύτερό του εαυτό, υπήρξαν σχόλια που τον στεναχώρησαν και τον επηρέασαν συναισθηματικά.

Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι επιλέγει να κρατήσει κυρίως τα θετικά μηνύματα και την υποστήριξη που έλαβε από τον κόσμο, τονίζοντας ότι συνεχίζει με νέα σχέδια για τη μουσική του πορεία και τις επόμενες επαγγελματικές του κινήσεις.

