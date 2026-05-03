Οι πρώτες εικόνες από την πρόβα του Akyla για τη Eurovision 2026 δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά πιο καθαρή εικόνα από τη σκηνική του εμφάνιση.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίζεται με ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό σύνολο σε μαύρους και πορτοκαλί τόνους, θυμίζοντας έντονα την αισθητική που είχε παρουσιάσει και στον ελληνικό εθνικό τελικό.

Το styling φαίνεται να παραμένει πιστό στη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα του project, με έμφαση στο έντονο χρώμα και στη σκηνική παρουσία.

Η ανάρτηση της Eurovision προκάλεσε άμεση αντίδραση στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την εμφάνιση και τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής, κάνοντας το όνομα του Akyla να γίνει γρήγορα θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο.

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο από την πρόβα του Α’ Ημιτελικού, ωστόσο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τελικό σκηνικό αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής.