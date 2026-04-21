Ο Akylas συνεχίζει την περιοδεία του ενόψει της Eurovision 2026 και κατά τη διάρκεια ενός από τα ταξίδια του, είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη Ruslana, τη νικήτρια του 2004 με το εμβληματικό «Wild Dances».

Η στιγμή της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς ο νεαρός καλλιτέχνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την αμηχανία του όταν η Ruslana τον αναγνώρισε, και του απηύθυνε θερμά λόγια.

Ο ίδιος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια εμπειρία που δεν περίμενε ποτέ να ζήσει.

«Η Ruslana ξέρει. Δεν πιστεύω ότι την γνώρισα. Ruslana είσαι είδωλο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του.

Σε δηλώσεις του, ο Akylas ανέφερε πως ένιωσε έντονη χαρά αλλά και άγχος, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον διαγωνισμό.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους βρέθηκαν στο ίδιο event στη Ρουμανία, όπου η Ruslana του εξέφρασε τη στήριξή της, λέγοντάς του πως τον γνωρίζει και πως θα τα πάει εξαιρετικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή ως απίστευτη και ιδιαίτερα συγκινητική, τονίζοντας πως η ανταπόκριση του κόσμου στο εξωτερικό, τον έχει αγγίξει βαθιά.

