Ο Akylas παρουσίασε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και ατμοσφαιρικό act στην Eurovision, με σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση, έντονα visual effects και δυναμική σκηνική ενέργεια, ωστόσο ο ανταγωνισμός του φετινού τελικού αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρός.

Παρότι η ελληνική συμμετοχή θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί πριν από τον τελικό και είχε συγκεντρώσει θετικά σχόλια για τη σκηνική παρουσία και τη μουσική της ταυτότητα, τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει τη στήριξη που αναμενόταν από επιτροπές και televoting και έφτασε στη 10η θέση.

Παρόλα αυτά, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό και έφερε την Ελλάδα για άλλη μια χρονιά μέσα στη δεκάδα.

