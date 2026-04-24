Η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, καθώς η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία και το ενδιαφέρον γύρω από τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» παραμένει έντονο.

Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη, κυκλοφόρησε μια ανανεωμένη και πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή του κομματιού με τίτλο «Super Ferto».

Το νέο video clip ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube και μέσα σε ελάχιστο χρόνο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, δείχνοντας ότι ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η νέα αυτή version κινείται σε έντονα retro αισθητική, με αναφορές στον κόσμο των κλασικών video games.

Pixel γραφικά, 8-bit ήχοι και arcade στοιχεία δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει παιχνίδια όπως το Super Mario, δίνοντας στο τραγούδι έναν πιο fun και pop χαρακτήρα.

Παράλληλα, το «Ferto» έχει ήδη επεκταθεί και σε διαδραστική εμπειρία, καθώς έχει μετατραπεί σε online arcade παιχνίδι όπου οι χρήστες καθοδηγούν τον Akyla μέσα από εμπόδια μέχρι τον τελικό στόχο, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση μουσικής και gaming.

