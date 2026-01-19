Ο Akylas έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης, με καταγωγή από τις Σέρρες, κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral στα social media μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού του με τίτλο «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό της χώρας μας.

Το κομμάτι, μέσα σε δύο 24ωρα, έχει ξεπεράσει ήδη τις 300.000 προβολές στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube και μιλάει για την ανθρώπινη απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που ποτέ δεν σταματάει και προσπαθεί να καλύψει εσωτερικά κενά μας, ενώ περιέχει και μια προσωπική εξομολόγηση προς τη μητέρα του για τις στερήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε στην παιδική ηλικία του.

Ο Akylas ήταν καλεσμένος, το πρωί της Δευτέρας 19/1, στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ, μιλώντας για αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία που βιώνει με την Eurovision.

Αρχικά, ο Akylas περιγράφει: «Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision».

Ο τραγουδιστής εξομολογείται: «Το σκεφτήκαμε νομίζω το τραγούδι εκεί γύρω στον ενάμιση μήνα πριν λήξουν οι αιτήσεις. Εντάξει ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, είναι πολύ μεγάλο βήμα η Eurovision. Με αυτό το κομμάτι, με το που το γράψαμε και κάναμε το demo, ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα. Μου έφτιαχνε τη διάθεση. Ήμουν σε φάση ότι νιώθω τόσο ωραία μέσα σ’ αυτόν τον ήχο και μέσα σ’ αυτό το κομμάτι που δεν έχω ξανανιώσει έτσι με μουσική».

Ο Akylas εξηγεί για το τραγούδι του: «Μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Είναι ένα κομμάτι βιωματικό. Είναι βιωματικό, γιατί ο χαρακτήρας μέσα στο κομμάτι, που θέλω να αποστασιοποιούμαι λίγο γιατί νιώθω πολύ εκτεθειμένος κιόλας φυσικά με το να το παίρνω έτσι πάνω μου. Νιώθω εκτεθειμένος γιατί έχει κομμάτια από τη ζωή μου. Θέλω να πω, απευθύνομαι στη μητέρα μου. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση νιώθω ας πούμε για το μέσα μου. Κι είμαι πολύ περήφανος και συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος. Καλά δυο μέρες τώρα δηλαδή είμαστε όλοι στο σπίτι κι η μάνα μου κι όλοι… είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν το περιμέναμε.

Και ουσιαστικά είναι ο χαρακτήρας ο οποίος ξεκινάει το τραγούδι και λέει πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο σε αυτή τη ζωή, δεν θα πάω πάσο. Θα τα ρισκάρω όλα για όλα για τα όνειρά μου. Ό,τι κι αν έχω. Και ξεκινάει και ζητάει πράγματα. Πράγματα που ονειρεύεται. Θέλω αυτό φέρ’ το μου, θέλω αυτό φέρ’ το μου. Κάποια στιγμή παθαίνει ένα παροξυσμό, manic episode, εκεί που λέει “Cuban link, φέρ’ το” που κουνάω το κεφάλι, που είναι λίγο ένα moment που τα έχω όλα και δεν μου αρκεί τίποτα πλέον».

Τέλος, ο Akylas εξομολογείται: «Η μητέρα μου είναι πολύ συγκινημένη, γιατί η ίδια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει κάνει ό,τι μπορεί γυναίκα δηλαδή για να μας μεγαλώσει και εμένα και την αδερφή μου. Τη θυμάμαι δηλαδή να δουλεύει δεκάωρα… σε ό,τι εκδρομή ας πούμε σχολική θα έπαιρνε δανεικά από φίλες της σε φάση “θα πας, ρε παιδί μου, θα πας”. Οπότε είναι και ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς τους γονείς που, παρόλο που δεν είχανε, προσπάθησαν να κάνουνε τα πάντα».

