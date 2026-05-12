Μια από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του Akyla σε όλες τις εμφανίσεις του για τη Eurovision είναι η κορεατική καρδιά που συμβολίζει με τα δάχτυλά του, μια χειρονομία, που θα κάνει και στη σκηνή της Βιέννης.

Ο τραγουδιστής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto», θα διαγωνιστεί απόψε στον Α’ Ημιτελικό, στην τέταρτη θέση. Μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, μετά την ολοκλήρωση της Jury Rehearsal, της πρόβας που παρακολουθούν και βαθμολογούν οι εθνικές επιτροπές, αποκαλύφτηκαν στοιχεία της σκηνικής εμφάνισης της Ελλάδας. Ο τραγουδιστής καταγράφεται να κάνει με τα χέρια του την κορεάτικη καρδιά τουλάχιστον δύο φορές.

Πιο συγκεκριμένα, όταν πλησιάζει την Παρθένα Χοροζίδου, αλλά και προς το τέλος του act, όταν στέκεται μπροστά στη σκηνή με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που τον πλαισιώνουν, επιλέγει να κλείσει το χορευτικό του, κοιτώντας τους θεατές, ενώ κάνει την ίδια χειρονομία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Σημειώνεται, ότι η χαρακτηριστική κορεάτικη καρδιά με τα δάχτυλα, που σχηματίζεται όταν ο δείκτης και ο αντίχειρας ενώνονται, δημιουργώντας ένα μικρό σχήμα καρδιάς, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο δημοφιλείς χειρονομίες της ποπ κουλτούρας της Νότιας Κορέας. Η κίνηση συνδέθηκε αρχικά με την K-pop και τους Κορεάτες καλλιτέχνες, πριν εξαπλωθεί παγκοσμίως μέσω των social media και των μουσικών διοργανώσεων.

Η χειρονομία χρησιμοποιείται κυρίως ως έκφραση αγάπης, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς το κοινό, τους θαυμαστές ή ένα αγαπημένο πρόσωπο. Σε αντίθεση με το κλασικό σχήμα καρδιάς που σχηματίζεται με τα δύο χέρια, η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται πιο παιχνιδιάρικη και πιο άμεση. Ο Akylas κάνει συχνά τη συγκεκριμένη κίνηση στις εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις του, θέλοντας να δείξει την αγάπη και τη σύνδεσή του με το κοινό. Παράλληλα, η επιλογή της συγκεκριμένης χειρονομίας παραπέμπει στη σύγχρονη διεθνή pop αισθητική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas👾 (@akylas__)

govastiletto.gr – Θοδωρής Πανάς: «Ο Akylas μπορεί να φέρει τη νίκη όπως η Παπαρίζου»