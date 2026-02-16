Ο Akylas επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με το ολοκαίνουριο single του «Ferto», έτοιμος να αφήσει το στίγμα του τόσο στην ελληνική σκηνή, όσο και στη Eurovision 2026. Το τραγούδι, που πριν καν κυκλοφορήσει στον Α’ Ημιτελικό είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, αναμένεται να γίνει το επόμενο μεγάλο hit.

Η επίσημη κυκλοφορία του «Ferto» είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και streaming υπηρεσίες μέσω της Minos EMI, A Universal Music Company.

Στίχοι υπογράφονται από τον ίδιο τον Akyla και τον Ορφέα Νόνη, ενώ η μουσική ανήκει στους Papatanice, Akyla και TEO.x3.

Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον δυναμικό ρυθμό του, την ενέργεια και την εκρηκτική ερμηνεία του Akylas, αλλά και για το βαθύτερο μήνυμα που περνάει στο κοινό.

Το νόημα του Ferto

Το «Ferto» πραγματεύεται την ανθρώπινη απληστία και την ατέρμονη επιθυμία να αποκτούμε συνέχεια περισσότερα, σε έναν κόσμο που φαίνεται πως ποτέ δεν είναι αρκετό.

Παράλληλα, αναδεικνύει την προσπάθεια να ξεχωρίσουμε τα όνειρα από τις ανάγκες που προκύπτουν από προσωπικές στερήσεις, της παιδικής ηλικίας.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους γονείς, που, παρόλες τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που προσπαθούν να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη.

Τελικά, το «Ferto» μιλάει για την αξία της ευγνωμοσύνης, της συνειδητής ζωής και την εκτίμηση σε όσα ήδη έχουμε.