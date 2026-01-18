Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει ο Akylas και το τραγούδι του «Ferto», αμέσως μετά την επίσημη παρουσίασή του από την ΕΡΤ.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που διεκδικεί το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, κέρδισε τις εντυπώσεις στην εκπομπή “EurovisionGR” το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τους fans να τον κατατάσσουν ήδη στα μεγάλα φαβορί του Α’ ημιτελικού.

Ακούστε το «Ferto»

Τα σχόλια κάτω από το κομμάτι «Ferto», που δημοσιεύτηκε στο YouTube είναι αποθεωτικά τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για την επιλογή του κομματιού του.

Σημειώνεται, ότι από τα 14 τραγούδια που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΡΤ στο YouTube αυτό του Akyla έρχεται μέχρι τώρα πρώτο σε προβολές, φτάνοντας τις 114.000. Ο καλλιτέχνης με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου φαίνεται πως έπεισε μεγάλη μερίδα του κόσμου, που παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό.

Τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη

Τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το τραγούδι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Μερικοί ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε».

Δείτε μερικά από τα σχόλια

Ανάμεσα στα πρόσωπα στηρίζουν τον καλλιτέχνη είναι και η Έφη Θώδη, καθώς σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο Akylas στον λογαριασμό του στο TikTok εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto» μαζί με την τραγουδίστρια. «Η Έφη το ζήτησε και εγώ θα το φέρω» σημείωσε.

