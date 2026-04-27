Ο Akylas ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, ανακοινώνοντας την πρώτη μεγάλη συναυλία του μετά τη Eurovision, με τίτλο «Press Start: THE TOUR».

Η Αθήνα θα αποτελέσει την αφετηρία της καλοκαιρινής του περιοδείας, σε ένα live που ήδη χαρακτηρίζεται ως το πιο φιλόδοξο project του μέχρι σήμερα.

Η συναυλία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον καλλιτέχνη, λίγο πριν τη συμμετοχή του στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό, ενώ παράλληλα προετοιμάζει και την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ αμέσως μετά τη διοργάνωση.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα έντονο momentum γύρω από το όνομά του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το κοινό έχει ήδη δείξει θερμή ανταπόκριση στη μέχρι τώρα πορεία του, με τα πρώτα του τραγούδια και εμφανίσεις να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η περιοδεία του αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα, με την έναρξη από την Αθήνα να δίνει συμβολικά τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν.