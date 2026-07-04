Εκτός προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μένουν οι «Βάκχες» σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου. Όπως έγινε γνωστό μέσα από έκτακτη ανακοίνωση των διοργανωτών, οι προγραμματισμένες παραστάσεις (20-22 Ιουλίου) στην Πειραιώς 260 ακυρώνονται οριστικά λόγω προβλήματος υγείας. Σημειώνεται ότι στην πολυσυζητημένη παραγωγή επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Λευτέρης Πανταζής.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ ενημέρωσε το κοινό ότι θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής χρημάτων για όσους είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, καλώντας τους θεατές να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί.

Η ανακοίνωση για την ακύρωση της παράστασης

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail tickets@aefestival.gr και στο τηλέφωνο 2104834913 (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 έως 17:00).

Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση.

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