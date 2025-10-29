Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του MEGA, έτοιμο να σχολιάσει, να σατιρίσει αλλά και να συγκινήσει, απόψε στις 21:00!

Με αφορμή την πρεμιέρα, η εκπομπή ετοίμασε ένα αφιέρωμα στις πιο δυνατές στιγμές της περασμένης σεζόν, υπενθυμίζοντας ότι το «Τσαντίρι» ξεπερνά τη σάτιρα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος φιλοξενεί διαχρονικά ανθρώπους που αποτελούν «κοινωνικές σημαδούρες» σε δύσκολες εποχές. Την περασμένη σεζόν ξεχώρισαν οι εποχικοί πυροσβέστες που δέχθηκαν επίθεση, καθώς και η συγκινητική ιστορία της Άριας με αυτισμό και του πατέρα της, Δημήτρη Παπανικολάου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το μήνυμα κατά της έμφυλης βίας από μαθητές της χορωδίας AlBaTroS και του ροκ συνόλου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τακούνια για καρφιά».

Οι πιο συγκλονιστικές στιγμές, ωστόσο, ήταν οι αφηγήσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, όπως οι Νίκος Πλακιάς, Παύλος Ασλανίδης, Δημήτρης Παπαγγελής και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ενώ η σεζόν έκλεισε με τον διασώστη προσφύγων Ιάσονα Αποστολόπουλο και την ιστορία του στη Μεσόγειο και τη Γάζα.

Το αφιέρωμα περιλάμβανε επίσης μοναδικές μουσικές στιγμές με Πάνο Βλάχο, Μανώλη Μητσιά, Πυξ Λαξ, Ματούλα Ζαμάνη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μελίνα Ασλανίδου και άλλους.

Απόψε, λοιπόν, στις 21:00, η πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA θα υποδεχτεί τις τραγουδίστριες Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου, κρατώντας ζωντανό το μουσικό και συγκινησιακό πνεύμα της εκπομπής.