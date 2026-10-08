Ο Λάκης Λαζόπουλος σατίρισε την υπόθεση του «ολιστικού ιατρείου» στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA.

Στο αιχμηρό αυτό σκετς, ο Λαζόπουλος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Χρύσα Ρώπα. Οι δύο ηθοποιοί υποδύθηκαν ένα ζευγάρι που παίρνει την απόφαση να μετατρέψει το ίδιο του το διαμέρισμα σε δήθεν «ιατρείο».

Στο σκετς σχολιάστηκε με έντονη ειρωνεία ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος της ολιστικής ιατρικής για να παραπλανήσει τους ασθενείς καθώς και η απουσία ελέγχων. Η σάτιρα στράφηκε έντονα κατά των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα «αυτοί και αν ξέρουνε», καυτηριάζοντας την ανεπάρκεια των αρμόδιων αρχών να εντοπίζουν παράνομες δομές.

Δείτε το απολαυστικό σκετς

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