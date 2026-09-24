Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει για ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν στο MEGA, με τον Λάκη Λαζόπουλο να παίρνει ξανά θέση στη σκηνή της δημοφιλούς σατιρικής εκπομπής.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 21:00, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το «Τσαντίρι» βρίσκει τηλεοπτική στέγη στο MEGA.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με τη γνώριμη διάθεση να συνδυάσει το χιούμορ με τον σχολιασμό της επικαιρότητας, επιχειρώντας μέσα από τη σάτιρα να αποτυπώσει όσα απασχολούν την κοινωνία.

Για ακόμη μία σεζόν, η εκπομπή υπόσχεται ένα δίωρο γεμάτο γέλιο, μουσική και καυστικές παρατηρήσεις.

Η επικαιρότητα θα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, μέσα από τη γνώριμη σατιρική ματιά της εκπομπής.

Ξεχωριστό κομμάτι θα αποτελέσει και το μουσικό μέρος. Σε κάθε επεισόδιο, ένας διαφορετικός εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού θα συναντά τον Λάκη Λαζόπουλο στη σκηνή, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μουσικό στιγμιότυπο.

Παράλληλα, η εκπομπή θα συνεχίσει να αξιοποιεί βίντεο, ευρηματικές μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και τις επισκέψεις στις λαϊκές αγορές, όπου ο παλμός της καθημερινότητας γίνεται αφορμή για σχόλιο και σάτιρα.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει, λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο MEGA, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 21:00.

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