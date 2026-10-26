Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και η Ελένη Παπαδόγια συνάντησαν τον Αλμπέρτο Μποτία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Φυσικά, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ρωτήθηκε για τη σύντροφό του, Ελένη Φουρέιρα αλλά και για τον γιο τους, Ερμή.

Σε ερώτηση για τον γιο τους και σε ποιον μοιάζει, ο Αλμπέρτο Μποτία απάντησε: «Στην Ελένη, σαν τη μαμά του. Είναι πολύ όμορφο».

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν μιλάει ελληνικά, ο ίδιος ανέφερε: «Μερικές φορές».

Τέλος, ο Αλμπέρτο Μποτία μετά από ερώτηση για το ποιες λέξεις ξέρει στα ελληνικά απάντησε: «Σ’ αγαπώ».

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία γνωρίστηκαν το 2016, όταν εκείνος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2017 και, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η απόσταση λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, παρέμειναν συνδεδεμένοι. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια το 2025, είχαν χωρίσει για περίπου έξι μήνες, προτού επανασυνδεθούν με κοινή επιθυμία να δημιουργήσουν οικογένεια. Τον Φεβρουάριο του 2023 απέκτησαν τον γιο τους, Ερμή, και έκτοτε συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, κρατώντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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