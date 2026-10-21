Αλμπέρτο Μποτία: Σπάνια εμφάνιση σε εγκαίνια καταστήματος γνωστού brand στο Χαλάνδρι

Η “Jack & Jones”, το κυρίαρχο brand του διεθνούς ομίλου μόδας “Best Seller”, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, συνδυάζοντας την ισχυρή κληρονομιά του denim με τις σύγχρονες τάσεις του urban και casual style.

Με συλλογές που περιλαμβάνουν ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ, το brand δημιουργεί ολοκληρωμένες προτάσεις, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την άνεση και την προσωπική έκφραση. Στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, η “Jack & Jones” έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα δυναμικό δίκτυο, με 23 καταστήματα λιανικής και παρουσία σε περισσότερα από 800 σημεία πώλησης, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση της στην αγορά.

Το ανανεωμένο κατάστημα στο Χαλάνδρι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του brand, καθώς λειτουργεί ως own retail κατάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της “Jack & Jones” μέσα από το υβριδικό μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει owned και partner retail καταστήματα.

Με τη στρατηγική αυτή, το brand συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια σύγχρονη shopping εμπειρία που αντανακλά τη διεθνή ταυτότητα και τη φιλοσοφία του.

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