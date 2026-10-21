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Lifestyle

Αλμπέρτο Μποτία: Σπάνια εμφάνιση σε εγκαίνια καταστήματος γνωστού brand στο Χαλάνδρι

Είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει από κοντά τις τελευταίες τάσεις του brand
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.10.2026 | 13:20 UPD:21.10.2026, 13:29
Αλμπέρτο Μποτία: Σπάνια εμφάνιση σε εγκαίνια καταστήματος γνωστού brand στο Χαλάνδρι

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Το διεθνές fashion brand “Jack & Jones” γιόρτασε, με ένα εντυπωσιακό grand opening party, τη νέα εποχή του καταστήματός του στο Χαλάνδρι.

Το «παρών» έδωσαν γνωστές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό, δημοσιογραφικό και αθλητικό χώρο, καθώς και well-known fashion bloggers και εκπρόσωποι της μόδας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τις τελευταίες τάσεις του brand. Ανάμεσά τους και ο Αλμπέρτο Μποτία.

Hugo Sousa, Αλμπέρτο Μποτία, Angelo Sagal

Το εορταστικό κλίμα της βραδιάς απογείωσε η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, η οποία έβαλε «φωτιά» στα decks με ένα δυναμικό DJ set, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν λαχταριστά burgers και αγαπημένες γευστικές επιλογές από τα “Goody’s Burger House”.

Μάγκυ Χαραλμπίδου

Η “Jack & Jones”, το κυρίαρχο brand του διεθνούς ομίλου μόδας “Best Seller”, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, συνδυάζοντας την ισχυρή κληρονομιά του denim με τις σύγχρονες τάσεις του urban και casual style.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Με συλλογές που περιλαμβάνουν ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ, το brand δημιουργεί ολοκληρωμένες προτάσεις, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την άνεση και την προσωπική έκφραση. Στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, η “Jack & Jones” έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα δυναμικό δίκτυο, με 23 καταστήματα λιανικής και παρουσία σε περισσότερα από 800 σημεία πώλησης, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση της στην αγορά.

Γιώργος Μανίκας, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Χάρης Σιανίδης

Το ανανεωμένο κατάστημα στο Χαλάνδρι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του brand, καθώς λειτουργεί ως own retail κατάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της “Jack & Jones” μέσα από το υβριδικό μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει owned και partner retail καταστήματα.

Με τη στρατηγική αυτή, το brand συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια σύγχρονη shopping εμπειρία που αντανακλά τη διεθνή ταυτότητα και τη φιλοσοφία του.

 

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