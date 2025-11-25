Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε πρεμιέρα, το βράδυ του Σαββάτου 22/11, σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, το οποίο γέμισε με κόσμο. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι για την επιστροφή της τραγουδίστριας στη σκηνή και η ίδια δεν απογοήτευσε, καθώς έκανε ένα show υπερπαραγωγή, χορεύοντας μέχρι και pole dancing.

Εκεί βρέθηκαν πολλά από τα αγαπημένα της πρόσωπα για να τη στηρίξουν και να τη θαυμάσουν. Ανάμεσά τους και ο νούμερο ένα θαυμαστής της, ο σύντροφος και πατέρας του παιδιού της, Alberto Botia. Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr τον «τσάκωσε» ανάμεσα στο πλήθος να την χαζεύει και να χαμογελάει.

Μάλιστα, να αναφέρουμε ότι το βράδυ αυτό η Ελένη Φουρέιρα κατά τη διάρκεια του show της έκανε μια αναφορά στον αγαπημένο της. Ένας θαμώνας της έδωσε να πιεί ένα μπουκαλάκι νερό, με την ίδια να του λέει με χιούμορ: «Είναι και ο άνδρας μου εδώ απόψε, οπότε μη φοβάσαι τίποτα!».

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο ποδοσφαιριστής είχε αναφέρει για την σύντροφό του: «Πολύ ωραία λόγια. Είναι καταπληκτική μητέρα. Επίσης, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με τον γιο μας. Νιώθω πολύ καλά», ενώ στη συνέχεια σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το ποιος ήταν ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα εκείνος είχε απαντήσει:

«Τώρα είμαι στην Κηφισιά, είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Μέχρι τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Κηφισιά και κάνω τη δουλειά μου, όσο καλύτερα μπορώ. Γύρισα στην Ελλάδα για πολλούς λόγους, αλλά η οικογένειά μου ήταν ο καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ».

