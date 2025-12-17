Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 73 ετών.

Η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε την είδηση στα social media με μία φωτογραφία του ηθοποιού και ένα συγκινητικό μήνυμα: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο, έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας, αύριο Πέμπτη στις 13:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… θα τον θυμόμαστε με αγάπη και θαυμασμό».

Η σύζυγός του, Μαίρη, μοιράστηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα αναμνήσεις και λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή: «Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και τα βιβλία του. Έχει γράψει σημαντικά έργα για τη Θεσσαλονίκη, όπως το “Άρωμα της πόλης”. Ήταν πολύ ευγενής, με μια ευρωπαϊκή κομψότητα, και τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν πάντα μαζί, μέχρι την τελευταία στιγμή και τον υπεραγαπούσαν όλοι».

Λίγα λόγια για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε Έλληνας ηθοποιός θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε οικογένεια με εβραϊκές ρίζες και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφοίτησε το 1976.

Στην πορεία του πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του Ηρωδείου) και κινηματογραφικές ταινίες, με πιο χαρακτηριστική τη βιντεοταινία του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι».

Από νωρίς συνεργάστηκε με μεγάλες προσωπικότητες όπως οι Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέζη. Ξεχωρίζουν οι ερμηνείες του στη σειρά Ο συμβολαιογράφος και στο Φως του Αυγερινού, ενώ έχει δώσει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Επιπλέον, στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.

govastiletto.gr – Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ εξομολογείται: «Έβλεπα παιδιά ομοφυλόφιλα που ήταν σε μια μαύρη δυστυχία και υπέφεραν»