Τον Alec Peters με την εγκυμονούσα σύζυγό του Madison Grewe και την κόρη τους, Έιβα απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός σε χαλαρές στιγμές.

Η όμορφη οικογένεια που σε λίγους μήνες θα μεγαλώσει καθώς η σύζυγος του γνωστού μπασκετμπολίστα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους απόλαυσε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άσος του Ολυμπιακού μετά από μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο, πλέον ετοιμάζεται να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του, έχοντας πάντα δίπλα του την οικογένειά του που για εκείνον αποτελεί προτεραιότητα.

Δείτε τον Alec Peters του Ολυμπιακού σε οικογενειακές στιγμές:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Alec Peters: Στο κέντρο της Αθήνας ο παίκτης του Ολυμπιακού με την σύντροφό του και την κόρη τους