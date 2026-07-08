Η πέτρινη κατοικία του σπουδαίου ηθοποιού Αλέκο Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκι της Νέας Περάμου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso έχει βγει προς πώληση, με την τιμή της να αγγίζει τις 800.000 ευρώ.

Πρόκειται για το εξοχικό όπου ο αξέχαστος πρωταγωνιστής περνούσε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του μαζί με τη Βερένα Γκάουερ, αλλά και τα δύο παιδιά της, επιλέγοντας να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Αποτέλεσε το προσωπικό του καταφύγιο

Για περισσότερα από δέκα χρόνια αποτέλεσε το προσωπικό του καταφύγιο, τόσο γνωστό στην περιοχή ώστε οι κάτοικοι το αποκαλούσαν «η βίλα του Αλεξανδράκη». Παρότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, η ονομασία παραμένει μέχρι σήμερα.

Η πέτρινη βίλα βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, κοντά στη θάλασσα, και διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανακαινιστεί πλήρως, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η αρχιτεκτονική αισθητική που τη χαρακτήριζε από την εποχή που την κατοικούσε ο μεγάλος ηθοποιός.

Εκεί φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς γνωστοί ηθοποιοί, άνθρωποι των γραμμάτων και επιχειρηματίες της εποχής, καθώς ο Αλέκος Αλεξανδράκης συνήθιζε να ανοίγει το σπίτι του σε στενούς φίλους και συνεργάτες.

Γιατί αποφασίστηκε η πώληση

Μετά τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη, το ακίνητο πέρασε στα χέρια των ιδιοκτητών που το απέκτησαν αργότερα και σήμερα διατίθεται προς πώληση μέσω μεσιτικού γραφείου. Η ζητούμενη τιμή ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, με τη βίλα να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες κατοικίες της περιοχής, τόσο λόγω της κατασκευής και της τοποθεσίας της όσο και εξαιτίας της ιστορικής της αξίας.

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