Με ανείπωτο πόνο και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη. Η τελετή έλαβε χώρα στον ιστορικό χώρο του Πάρκου Ελευθερίας, στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών».

Η σύζυγός του, Εύη Φλαμπουράρη, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλοί πολίτες, αποχαιρέτησαν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, πρώην βουλευτή και Υπουργό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο χώρος γέμισε από θλίψη, με την τραγική φιγούρα της συζύγου να σπαράζει πάνω από το φέρετρο, σε μια τελευταία πράξη αποχαιρετισμού.

Όλοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου.

Όπως αποτυπώνουν τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, οι στιγμές κατά τη διάρκεια της πολιτικής κηδείας του Αλέκου Φλαμπουράρη ήταν δραματικές. Η σύζυγός του, κυρία Εύη Φλαμπουράρη, εμφανώς συντετριμμένη και τραγική φιγούρα, ξέσπασε σε σπαραγμό πάνω από το φέρετρο του αγαπημένου της συζύγου. Στο πλευρό της βρισκόταν διαρκώς ο γιος τους, Μιχάλης Φλαμπουράρης Ρετσίνας, ο οποίος προσπαθούσε να της συμπαρασταθεί στις δύσκολες αυτές ώρες του ανείπωτου πόνου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

