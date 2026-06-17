Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε ανοιχτά για τη στάση του απέναντι στον γάμο, αποκαλύπτοντας πως δεν βρέθηκε ποτέ πολύ κοντά στο να παντρευτεί.

Όπως εξήγησε, η σκέψη του γάμου δεν προέκυπτε ως σταθερή επιθυμία, αλλά κυρίως σε περιόδους που μια σχέση του περνούσε κρίση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο “The 2night show”, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις σκέφτηκε τον γάμο περισσότερο ως μια προσπάθεια διάσωσης μιας σχέσης που κινδύνευε να τελειώσει, παρά ως μια φυσική εξέλιξη.

Όπως σημείωσε, τέτοιες αποφάσεις δεν προέρχονται πάντα από αυθόρμητη επιθυμία, αλλά συχνά επηρεάζονται από φόβους και προσωπικές ανασφάλειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μακροχρόνιες σχέσεις του, τονίζοντας ότι δεν κατάφερε πάντα να τις διατηρήσει, κάτι που αποδίδει σε προσωπικά βιώματα και χαρακτηριστικά που, όπως είπε, διαμορφώθηκαν από νωρίς στη ζωή του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έννοια της αγάπης δεν είναι πάντα απλή ή γραμμική, καθώς μπορεί να συνυπάρχουν έντονη έλξη, αλλά και αποστάσεις μέσα στην ίδια σχέση, κάτι που κάνει τις ανθρώπινες συνδέσεις πιο σύνθετες απ’ όσο φαίνονται εξωτερικά.

«Δεν έκανα μακροπρόθεσμες σχέσεις λόγω των καταβολών μου. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας», δήλωσε ο ίδιος.

Govastiletto.gr – Αλέκος Συσσοβίτης: Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή