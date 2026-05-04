Ο Αλέκος Συσσοβίτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» με αφορμή την παράσταση, «Τακούνια στον Βάλτο».

Ο δημοφιλής ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή του, την οποία κρατά σε απόσταση από τα media, ενώ αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, όταν εγκατέλειψε τη δουλειά του για να φροντίσει τον πατέρα του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης απάντησε για την προσωπική του ζωή: «Νομίζω κανείς άνθρωπος αν ερωτηθεί «είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός», δεν χαίρεται να απαντήσει. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή.

Νομίζω ότι, αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Γιατί να θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει για την προσωπική μας ιδιωτική ζωή; Τι προξενιά θα κάνουμε; Δηλαδή τι θα βγει; Δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για εμάς ο κόσμος».

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το τελευταίο διάστημα που έζησε δίπλα στους γονείς του, λίγο πριν φύγουν από τη ζωή.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης είπε: «Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά, ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου.

Αντίστοιχα με τη μητέρα μου, που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ κι η αδελφή μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, μέχρι να βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο.

Ότι κλείνεις έτσι αυτό τον κύκλο… πώς να το πω… Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περίοδο. Το λέω με συγκίνηση, είναι ό,τι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί ουσιαστικά, δεν το κάνεις γι’ αυτούς, το κάνεις για σένα, ευχαριστώντας αυτούς. Η συνέχειά τους είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, είμαστε η συνέχειά τους».

govastiletto.gr – Αλέκος Συσσοβίτης: «Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας»