Υπάρχουν μερικοί άντρες που μοιάζουν να έχουν κάνει μια πολύ συγκεκριμένη συμφωνία με το χρόνο: όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο γοητευτικοί γίνονται. Ο Αλέκος Συσσοβίτης ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία. Στα 62 του χρόνια, ο αγαπημένος ηθοποιός παραδίδει μαθήματα clean eating και τέλειας φυσικής κατάστασης, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν υπάρχει πειθαρχία, σεβασμός στο σώμα και η σωστή νοοτροπία.

Ένα σκρολ στο προφίλ του στο Instagram ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές. Τα δικά του καλοκαίρια είναι ελεύθερα, γεμάτα ήλιο και θάλασσα και μια φωτογραφία όπου ποζάρει χωρίς μπλούζα με κορμί… 30άρη απέδειξε περίτρανα γιατί θα μπορούσε εύκολα να είναι αυτή τη στιγμή ο πιο γοητευτικός 62άρης της εγχώριας σόουμπιζ. Η φυσική του κατάσταση δεν είναι απλώς αξιοζήλευτη, είναι το αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας που βασίζεται στην ισορροπία, τη σκληρή προπόνηση και την καθαρή διατροφή.

Για τον Αλέκο Συσσοβίτη, η γυμναστική δεν είναι μια περιστασιακή υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Οι ώρες που περνάει στο γυμναστήριο μεταφράζονται σε ένα απόλυτα γραμμωμένο και αθλητικό σώμα, που θα ζήλευαν ακόμα και τριαντάρηδες. Η ρουτίνα του περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αερόβιας άσκησης για την τόνωση του καρδιαγγειακού συστήματος και στοχευμένων ασκήσεων ενδυνάμωσης, με έμφαση στον πυρήνα, οι οποίες κρατούν το μεταβολισμό του ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, οι κοιλιακοί-φέτες δεν χτίζονται μόνο με βάρη, αλλά και στην κουζίνα. Ο δημοφιλής ηθοποιός είναι πιστός οπαδός της μεσογειακής διατροφής. Ένα παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι, με αγνά μεσογειακά πιάτα, αποτελεί το δικό του «κρυφό όπλο», για να παραμένει fit.

Ψάρι στη σχάρα, άφθονα πράσινα λαχανικά, ντομάτα, τυρί, παρθένο ελαιόλαδο και όσπρια προσφέρουν στον οργανισμό του την τέλεια αναλογία καθαρής πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών. Αυτή η «καθαρή» προσέγγιση στο φαγητό προλαμβάνει τις λιγούρες, κρατά τα επίπεδα ενέργειας σταθερά και επιτρέπει στους μυς να ανακάμπτουν γρήγορα μετά από κάθε προπόνηση.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης αποτελεί το απόλυτο visual representation της υγιούς μακροζωίας. Με το παράδειγμά του δείχνει ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν έχει ημερομηνία λήξης και ότι η γοητεία είναι μια υπόθεση που κερδίζεται μέρα με τη μέρα και φαίνεται ξεκάθαρα στην εικόνα του.

govastiletto.gr – Αλέκος Συσσοβίτης: «Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά»