Καλεσμένος στο The 2Night Show ήταν το βράδυ της Τρίτης 16/6 ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο που το AIDS άλλαξε ριζικά τη ζωή και τη συμπεριφορά ολόκληρης μιας γενιάς.

Συγκινημένος, αποκάλυψε πως ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφυγαν τη ζωή εξαιτίας του AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του.

«Με συγκίνησες! Τα δύο πρώτα άτομα που πεθάνανε στη Μύκονο, ο ένας ήτανε κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρό και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ, να περάσουμε ας πούμε στην αυστηρότητα του, του AIDS. Αυτό είναι ένα προσαρμογής ημών. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Πώς η σχέση με τους γονείς του επηρέασε την προσωπική του ζωή

Μεταξύ άλλων άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη σχέση με τους γονείς του και πως η σχέση τους επηρέασε την προσωπική του ζωή. «Όσο περισσότερο βάλλεσαι σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό. Με τις σχέσεις, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις, λόγω του ότι είχα τέτοιες καταβολές. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει, δεν σε απωθεί κιόλας. Αποστασιοποιήθηκα για να πλάσω κι εγώ μια αυτόνομη προσωπικότητα», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr – Αλέκος Συσσοβίτης: Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή