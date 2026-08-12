Ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της με τον Buck Palmer ετοιμάζεται να ανοίξει η Alessandra Ambrosio, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Το 45χρονο supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret αποκάλυψε το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως αρραβωνιάστηκε τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων.

Η Alessandra Ambrosio μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή στιγμή, παρουσιάζοντας τη ρομαντική έκπληξη που είχε ετοιμάσει για εκείνη ο σύντροφός της.

Ο Buck Palmer γονάτισε μπροστά της σε μια παραλία, μέσα σε μια μεγάλη καρδιά που είχε σχηματιστεί στην άμμο και ήταν διακοσμημένη με κόκκινα λουλούδια, ζητώντας της να γίνει γυναίκα του.

Σε ένα εντυπωσιακό πλάνο από ψηλά, το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο στο κέντρο της καρδιάς, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

Παράλληλα, οι δυο τους αποκάλυψαν και τα ίδια μικρά τατουάζ σε σχήμα καρδιάς που έχουν στους καρπούς τους, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό χαρακτήρα στη σχέση τους.

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