Φωτιά στα social media άναψε η Alessandra Ambrosio με τη νέα της ανάρτηση στο Instagram. Το 45χρονο supermodel πόζαρε στην άμμο φορώντας μόνο το κάτω μέρος από ένα λευκό μπικίνι, χαρίζοντας στους εκατομμύρια ακολούθους της άκρως αισθησιακά στιγμιότυπα. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η εντυπωσιακή Βραζιλιάνα απολαμβάνει τις βουτιές της στη θάλασσα και κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία, αποδεικνύοντας ότι παραμένει πιο εντυπωσιακή από ποτέ.

«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» σημείωσε η Alessandra Ambrosio στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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