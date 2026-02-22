Τίτλοι τέλους μπήκαν στο γάμο της Alexandra Daddario και του συζύγου της, Andrew Form, έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις σειρές και ταινίες όπως το The White Lotus και το Baywatch, και ο γνωστός παραγωγός, φέρεται να έχουν αποφασίσει εδώ και καιρό, να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, παρά το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα στη Νέα Υόρκη, που έφερε στη δημοσιότητα το TMZ, η Alexandra Daddario κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ημέρα, εκπρόσωπός της δήλωσε στο People ότι «η Alexandra Daddario και ο Andrew Form αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το γάμο τους».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, η απόφαση ελήφθη σε κλίμα αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ οι δυο τους θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν από κοινού το παιδί τους, ζητώντας παράλληλα διακριτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, σε εκδήλωση της The Kids Mental Health Foundation στο Los Angeles.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Ιούνιο του 2022, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε πριν από 15 μήνες.

Ο Andrew Form έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Jordana Brewster, τον 9χρονο Rowan και τον 12χρονο Julian.