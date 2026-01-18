Σε μια σπάνια και ειλικρινή κατάθεση ψυχής προχώρησε η Αλεξάνδρα Δουβαρά στην εκπομπή “Μαμά-δες”. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ άνοιξε την καρδιά της στη Ναταλία Δραγούμη, μιλώντας για τη ζωή μετά τον χωρισμό και τη σχέση με τους γιους της. Μάλιστα, προχώρησε σε μια αυτοκριτική που συγκινεί, δηλώνοντας πως δεν αισθάνεται “καλή μητέρα”, καθώς παραδέχεται πως συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει τις ισορροπίες και τα όρια.

«Είμαι επτά χρόνια χωρισμένη και αλλάζουν οι ισορροπίες όταν μέσα στο σπίτι είναι μόνο η μαμά και δεν έχεις και το αντρικό στοιχείο. Γιατί γίνεται η μαμά και μάνα και πατέρας. Ο μπαμπάς υπάρχει, είναι συμμετοχικός αλλά, όταν δεν είναι μες στο σπίτι, δεν μπορεί να βοηθήσει την ώρα της κρίσης. Οπότε εκεί το παίρνεις όλο πάνω σου», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

Για τους γιους της και τη διαφορά της ηλικίας, αφού ο μεγάλος της βρίσκεται ήδη στην εφηβεία, η Αλεξάνδρα Δουβαρά απάντησε: «Ο μικρός μου γιος ακολουθεί κατά πόδας και παίρνει όλα τα αρνητικά της εφηβείας. Θέλει να μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα από την ηλικία του, θέλει να ντύνεται όπως ο μεγάλος, θέλει να βγαίνει όπως ο μεγάλος. Του λέω, θα φτάσεις και εσύ, μην βιάζεσαι».

«Πάντα ήμουν μπαμπάς, ακόμα και όταν δεν είχα χωρίσει. Γιατί εγώ ήμουν η “κακιά μαμά”, εγώ έβαζα τις τιμωρίες, εγώ προσπαθούσα να βάλω τα όρια και αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο νομίζω πως έχω αποτύχει πλήρως. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα αυτά και για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν είχα κανένα γονεϊκό πρότυπο, γιατί είχαν χωρίσει και οι δικοί μου γονείς όταν ήμουν πολύ μικρή, οπότε δεν έχω ζήσει, ούτε τον μπαμπά μου, ούτε τη μαμά μου μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Εγώ ήθελα πολύ παραπάνω να μη χωρίσω για να μπορέσω να δώσω στα παιδιά μου ό,τι εγώ δεν έζησα.»

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλή μαμά γιατί δεν έχω βρει τον τρόπο να δείχνω τη λατρεία που έχω στα παιδιά μου. Τη μεγάλη αγάπη που τρέφω για αυτά. Τα παιδιά μου είναι ολόκληρος ο κόσμος.

Είμαι ένας άνθρωπος που χάνω την ψυχραιμία μου, φωνάζω πολύ, είμαι εκρηκτική. Την ώρα της έντασης μπορεί να πω κάτι που θα πληγώσει, και μετά θα το πάρω πίσω και θα πω συγγνώμη», είπε η Αλεξάνδρα Δουβαρά καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες».

govastiletto.gr -Συγκλονισμένη η Αλεξάνδρα Δουβαρά στην ΕΡΤ: Λύγισε on air ανακοινώνοντας τον θάνατο του Δημήτρη Μητσιώνη