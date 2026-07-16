Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, όταν προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στο οποίο συμμετείχε η αείμνηστη Μάρω Κοντού.

Η σκηνή συγκίνησε την Αλεξάνδρα Καϋμένου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

«Παιδιά, συγκινήθηκα, συγκινηθήκαμε, είναι πολύ ωραίο! Αυτό το ζευγάρι πάει κόντρα σε μια κοινωνία που έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Η συναισθηματική αυτή στιγμή προκάλεσε συγκίνηση και στο πλατό, με τον Νίκο Υποφάντη να επιχειρεί να ελαφρύνει το κλίμα με χιούμορ.

«Παρακαλούμε, λίγο χαρτί εδώ στην παρουσιάστριά μας, να μαζέψουμε τα δάκρυά μας και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είναι ευαίσθητο και ρομαντικό το κορίτσι μας, μην το βλέπετε έτσι», ανέφερε, προκαλώντας χαμόγελα στους συνεργάτες της εκπομπής.

Η συγκινητική αυτή στιγμή ήρθε μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, με πολλούς ανθρώπους του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου να αποτίουν φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό.

Govastiletto.gr – Πρωινή Ζώνη: Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου έκαναν πρεμιέρα στο Action 24