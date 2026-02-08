Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έκανε, πριν από λίγες ημέρες, μια ξεχωριστή εξόρμηση και μαζί με την παρέα της ταξίδεψαν στις γαλλικές Άλπεις.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, παρόλα αυτά, στα social media παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου αξιοποίησε το χρόνο της για βόλτες, γεύματα σε τοπικά εστιατόρια και στιγμές χαλάρωσης, χωρίς να λείπει η φυσική δραστηριότητα, αφού τα περισσότερα πρωινά της τα περνούσε κάνοντας σκι.

Μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου μας έδωσε μια γεύση από το ταξίδι της, στο οποίο γέμισε τις μπαταρίες της και τώρα ανυπομονεί για το επόμενο ταξίδι της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

