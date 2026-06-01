Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell, πραγματοποιώντας έναν παραμυθένιο γάμο στην Πύλο.

Το Costa Navarino «πλημμύρισε» από λαμπερούς καλεσμένους της εγχώριας και διεθνούς showbiz, όμως εκείνη που μαγνήτισε τα βλέμματα ήταν η αδερφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου.

Η ίδια εντυπωσίασε επιλέγοντας ένα μάξι γαλάζιο φόρεμα με την υπογραφή του διεθνούς φήμης Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου (Costarellos), ενός brand που ξεχωρίζει παγκοσμίως για τις ρομαντικές και αέρινες δημιουργίες του με σύγχρονη αισθητική.

Περίπου 350 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην τελετή χαράς και γιορτής του ζευγαριού, με τους περισσότερους να ταξιδεύουν από το εξωτερικό αποκλειστικά για την περίσταση.

Το ζευγάρι επέλεξε έναν από τους πιο πολυτελείς και exclusive προορισμούς για την σημαντική ημέρα, το Costa Navarino στην Πύλο της Μεσσηνίας, έναν χώρο που συνδυάζει φυσική ομορφιά, υψηλή αισθητική και απόλυτη ιδιωτικότητα.

