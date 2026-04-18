Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έκανε μια δημοσίευση με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο, με αφορμή την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη βία, την ευθύνη και τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης κοινοποιήθηκε και από τη Τζένη Μπαλατσινού, η οποία θέλησε με αυτό τον τρόπο να εκφράσει τη δική της στάση απέναντι στην υπόθεση και ευρύτερα απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικής αποδοχής της βίας ή μετατόπισης ευθυνών προς τα θύματα.

«Το πιο τρομακτικό πολλές φορές δεν είναι μόνο το ίδιο το έγκλημα αλλά η κοινωνία που ψάχνει πρώτα τι έκανε το θύμα. Το πώς ντυνόταν και το τι είχε επιλέξει για τη ζωή της δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ το θέμα. Το θέμα είναι η βία, το ότι κάποιοι άλλοι της στέρησαν τη ζωή και η αρρωστημένη νοοτροπία που ακόμα ψάχνει δικαιολογίες για τους λάθος ανθρώπους.

Ίσως έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σχολιάζουμε ζωές πίσω από μια οθόνη και να γινόμαστε σκληροί με ανθρώπους που δε γνωρίσαμε ποτέ, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε όνομα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια κι ένας αληθινός πόνος. Σαν να έχει χαθεί εντελώς η ενσυναίσθηση. Ο σεβασμός δε θα έπρεπε να θεωρείται πολυτέλεια, αλλά το αυτονόητο».

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Χλιδάτες διακοπές στις γαλλικές Άλπεις μαζί με φίλους της – Εντυπωσιακές εικόνες