Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Charles Leclerc και η Alexandra Leclerc καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Μετά από εβδομάδες φημών που ξεκίνησαν από το show του Jacquemus, η επιβεβαίωση ήρθε με τον πιο όμορφο τρόπο, στο Grand Prix της Ουγγαρίας.

Το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του στο paddock πιο ευτυχισμένο από ποτέ, με την Alexandra να αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μέσα από ένα εντυπωσιακό cape dress του οίκου Pucci, σε γαλάζιες αποχρώσεις.

Από τα paddocks μέχρι τις απονομές, η Alexandra βρίσκεται διακριτικά αλλά σταθερά στο πλευρό του Charles, αποτελώντας μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες στον κόσμο της Formula 1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

Λίγους μήνες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν ενώσει τις ζωές τους με έναν ιδιωτικό γάμο στο Μονακό, επιλέγοντας μια λιτή αλλά ιδιαίτερα κομψή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Alexandra, με την αγάπη της για τη μόδα και την τέχνη, έχει ήδη εξελιχθεί σε fashion icon της νέας γενιάς, ενώ κάθε δημόσια εμφάνισή της συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των fashion lovers.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Leclerc (@charles_leclerc)

govastiletto.gr -Μονακό: Ο γάμος του σταρ της F1 Charles Leclerc που θύμισε παλιό σινεμά – Η vintage Ferrari και η εντυπωσιακή νύφη